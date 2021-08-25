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Впечатляющие примеры ужасного ремонта и дизайна

Впечатляющие примеры ужасного ремонта и дизайна

Когда в голову приходит гениальная идея, есть смысл притормозить и задать себе пару простых, но очень важных вопросов: «Справлюсь ли я?», «А нужна ли мне вообще такая штука?», «Будет ли она работать?», «Может, стоит обратиться к профессионалу?».

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