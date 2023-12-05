Шуба чебурашка и формулы для актуальных образов

Шубы и пальто из искусственного меха, которые заграничные модницы называют teddy bear coat (или просто «тедди»), в наших широтах получили ласковое прозвище «чебурашка» за вполне очевидные ассоциации с персонажем из советского мультфильма.
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