НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

2 подписчика

Шуба чебурашка и формулы для актуальных образов

Шуба чебурашка и формулы для актуальных образов

Шубы и пальто из искусственного меха, которые заграничные модницы называют teddy bear coat (или просто «тедди»), в наших широтах получили ласковое прозвище «чебурашка» за вполне очевидные ассоциации с персонажем из советского мультфильма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх