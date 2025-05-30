Запуск пассажирских поездов между Донецком и Россией откладывается

Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил, что технически все готово для запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Донецком и крупными городами России, однако на данный момент его организация невозможна по соображениям безопасности.
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