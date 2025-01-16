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Царьград

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Турэксперты назвали ТОП-3 мест для безалкогольных путешествий

Турэксперты назвали ТОП-3 мест для безалкогольных путешествий

Эксперты составили список мест, где путешественникам будет интересно и без увеселительных заведений.Издание Time Out опубликовало список наиболее подходящих направлений для путешествий, которые не предполагают употребление алкоголя.

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