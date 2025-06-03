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Царьград

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Бетономешалка перевернулась в Москве: движение на проспекте перекрыто

Бетономешалка перевернулась в Москве: движение на проспекте перекрыто

В Москве на проспекте Генерала Дорохова произошло серьёзное ДТП: столкнулись бетономешалка и насосная станция.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Бетономешалка, или всё же миксер??)))
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6 час.
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