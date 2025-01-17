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Видео зрелищного взрыва космического копабля Starship во время последнего испытательного полета

Видео зрелищного взрыва космического копабля Starship во время последнего испытательного полета

Видео зрелищного взрыва космического копабля Starship во время последнего испытательного полета Корабль компании SpaceX потерпел неудачу при возвращении в атмосферу Земли Starship и буквально развалился в воздухе.

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