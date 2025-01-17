Видео зрелищного взрыва космического копабля Starship во время последнего испытательного полета Корабль компании SpaceX потерпел неудачу при возвращении в атмосферу Земли Starship и буквально развалился в воздухе.
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