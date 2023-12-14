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Путин: В Европе больше нет таких пронациональных политиков, как Орбан и Фицо

Путин: В Европе больше нет таких пронациональных политиков, как Орбан и Фицо

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что большая часть европейских лидеров утратили свой суверенитет, а таких пронациональных политиков, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, больше нет.

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