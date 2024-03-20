Среда, 2️⃣0️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🌍 День Земли 💐 День весеннего равноденствия 💫 Международный день астрологии ☺️ Международный день счастья 🥦 Международный день без мяса 👩‍🎓Международный день астрологии 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1535 год - по инициативе Елены Глинской в России проведена первая в истории страны централизованная денежная реформа 📔 1699 год - произведено первое награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного 📔 1930 год - основан Московский авиационный институт 📔 1933 год - началась эксплуатация на тот момент самой мощной радиовещательной станции им.