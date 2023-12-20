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Крымское информационное агентство

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Инвалиду из Евпатории после вмешательства прокуратуры компенсировали траты на технические средства реабилитации

Инвалиду из Евпатории после вмешательства прокуратуры компенсировали траты на технические средства реабилитации

Евпаторийское отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации свыше трех месяцев не выплачивало компенсацию за самостоятельную покупку местным жителем технических средств реабилитации.

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