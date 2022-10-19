Я строю

170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Плов у меня любят в семье. Можно будет по эксперементироватьПлов на сковороде...
  • Anlrey Boracow
    Кто же про это напишет? Нет конечно. Таких авторов надо в расход за баню выводить, а тушки в выгребную яму скидывать.Как устроена жизн...
  • Вячеслав Пикулин
    мне вот интересно, что он про 90е не написал как русских выгоняли с казахстана? когда с у-ка люди бросали все и пешко...Как устроена жизн...

Плов на сковороде. 10 рецептов рассыпчатого плова в сковороде

Плов на сковороде. 10 рецептов рассыпчатого плова в сковороде

Жареный на сковороде плов готовится быстро и легко. В предыдущей статье были описаны все правильные рекомендации по приготовлению качественного плова из риса и мяса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх