Аналитик Гёчмен: ситуация вокруг переговоров по Украине может вскоре поменяться

Переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик, в перспективе они будут "более сложными", чем ранее, однако ситуация может поменяться ввиду больших потерь украинской армии и возможности победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре.