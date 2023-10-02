Кудерметова поднялась на 16-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде. Как сообщается на сайте WTA, российская теннисистка Вероника Кудерметова, выигравшая турнир в Токио, поднялась с 19-го на 16-е место.
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