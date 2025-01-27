Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл новую школу в городе Суоярви

Новое здание Суоярвской средней общеобразовательной школы имени Ф.А. Шельшакова возвели благодаря национальному проекту «Образование», реализация которого завершилась в декабре 2024 года С 2025 года дальнейшее развитие школьной инфраструктуры в Карелии продолжат в новом нацпроекте «Молодежь и ….