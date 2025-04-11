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Си Цзиньпин заявил, что не бывает победителей в тарифных войнах

Си Цзиньпин заявил, что не бывает победителей в тарифных войнах

В тарифных войнах победителей нет, а противопоставление всему миру приводит к самоизоляции. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в рамках своей встречи с испанским премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщает 11 апреля .

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