Экс-канцлер ФРГ Шредер признался в дружбе с Путиным и раскритиковал Шольца

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер признался в дружбе с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что вопреки критике со стороны других политических деятелей не станет притворяться, будто бы ее нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии