Тренер «Монако» Хюттер о «ПСЖ»: «Лучшая команда в Европе, возможно. Серьезный претендент на победу в ЛЧ, как и «Интер», с которым мы играли»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Парижане разгромили «Монако» (4:1) в 21-м туре Лиги 1. – Это лучший «ПСЖ», с которым вам приходилось сталкиваться? – Это лучшая версия «ПСЖ», которую я видел.