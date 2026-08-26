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Информация о вчерашнем ударе хуситов по саудовскому танкеру придерживается СМИ из-за резонанса, который она может вызвать

Информация о вчерашнем ударе хуситов по саудовскому танкеру придерживается СМИ из-за резонанса, который она может вызвать

  Что за судно поразили йеменские повстанцы, и почему этот удар мешает все карты? Вчерашняя информация о том, что йеменское движение "Ансар Аллах" поразило саудовский супертанкер Amzan, казалось, не особо выделяется среди целой череды похожих сообщений.

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