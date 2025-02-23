В воскресенье в Поморье ожидается снег, дождь и гололёд

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -4 до +1 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -4 до +1 градусовОблачная с прояснениями погода.