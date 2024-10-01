Генштаб ВС: Иран ударит по союзникам Израиля в случае их атаки на республику

В Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана после ракетного обстрела Израиля предупредили, что иранские военные нанесут удары по союзникам еврейского государства, если те вступят в прямое военное столкновение с исламской республикой.
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