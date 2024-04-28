Сквозь пальцы. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ В современной России любое сезонное явление, будь то снег зимой или паводок весной, почему-то приходит внезапно и воспринимается как катастрофа.
Большая вода унесла из бюджета миллиарды рублей и последнюю надежду на дееспособность нынешней власти
Комментарии
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Валентина Литвяк
Воровство, коррупция, диверсия продажность чиновников и силовиков, халатность и самое главное: бесправие народа, его ненужность государству. Иначе как понимать все происходящее повсеместно. Пришлось самой оказаться в такой ситуации, знаю по себе.
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14 час.
Людмила Абрамова
ужас..воруют по полной..не как не нажрутся,скоро срать деньгами будут ..все мало..бедная Россия,бедные обычные люди
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11 час.
Людмила Лиханова
Только идиоты не понимают КТО состряпал эту статейку. Слава Богу таких в России немного, и на ципсятину с либерастней не поддаются. Трудности есть и немало, но все они будут преодолены . Так что господа НЕхорошие - НЕ ДОЖДЕТЕСЬ и не пытайтесь поднять народ на возмущения, ваше время ушло.
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2 час.
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