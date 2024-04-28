Большая вода унесла из бюджета миллиарды рублей и последнюю надежду на дееспособность нынешней власти

Воровство, коррупция, диверсия продажность чиновников и силовиков, халатность и самое главное: бесправие народа, его ненужность государству. Иначе как понимать все происходящее повсеместно. Пришлось самой оказаться в такой ситуации, знаю по себе.

Людмила Лиханова

Только идиоты не понимают КТО состряпал эту статейку. Слава Богу таких в России немного, и на ципсятину с либерастней не поддаются. Трудности есть и немало, но все они будут преодолены . Так что господа НЕхорошие - НЕ ДОЖДЕТЕСЬ и не пытайтесь поднять народ на возмущения, ваше время ушло.