«Это манипуляция». Омский эколог раскритиковал идею онлайн-слушаний по дендросаду

Как уже сообщал Город55, в минприроды онлайн-формат мероприятия объяснили удобством участников. Ожидается присутствие большого количества омичей, а найти подходящую аудиторию с учетом ограничения на 75% заполняемости зала оказалось непросто.
Как уже сообщал Город55, в минприроды онлайн-формат мероприятия объяснили удобством участников. Ожидается присутствие большого количества омичей, а найти подходящую аудиторию с учетом ограничения на 75% заполняемости зала оказалось непросто.
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