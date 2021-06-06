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«Это манипуляция». Омский эколог раскритиковал идею онлайн-слушаний по дендросаду

«Это манипуляция». Омский эколог раскритиковал идею онлайн-слушаний по дендросаду

Как уже сообщал Город55, в минприроды онлайн-формат мероприятия объяснили удобством участников. Ожидается присутствие большого количества омичей, а найти подходящую аудиторию с учетом ограничения на 75% заполняемости зала оказалось непросто.

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