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ЦИК: около 10 тысяч жителей 12 регионов проголосовали досрочно на выборах в ЕДГ

ЦИК: около 10 тысяч жителей 12 регионов проголосовали досрочно на выборах в ЕДГ

Около 10 тыс. избирателей из 12 российских регионов проголосовали досрочно на выборах в единый день голосования в 2026 году, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

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