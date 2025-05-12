Fireblocks : «Pectra и MPC -новый стандарт безопасных и гибких кошельков для институционалов»

Апгрейд Pectra внедрил в Ethereum EIP-7702, расширяющий возможности обычных аккаунтов на время транзакции, и Fireblocks поделилась своими наблюдениями о синергии этого новшества с технологиями множественной генерации ключей (MPC).
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