Шебекинский дневник

Юрий Ильинов

Не «Железный купол», а «железное решето»: советник командующего КСИР заявил, что ракетная атака на Израиль была лишь «разведкой» Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрагим Джаббари заявил, что недавняя ответная ракетная атака Ирана на Израиль была лишь «разведкой» перед более мощными ударами, которые Исламская Республика планирует нанести по войскам режима Нетаньяху в будущем, пишет PressTV. В издании напоминают, что вышеупомянутое заявление прозвучало спустя более недели после проведения Тегераном операции «Правдивое обещание 2», которая стала ответом на убийства ключевых лидеров «движения сопротивления», организованные Израилем. В ходе этой операции Иран выпустил около 200 ракет по военным объектам ЦАХАЛ. Со слов Джаббари, недавняя ракетная атака стала демонстрацией будущих ударов, которые Иран намерен нанести по Израилю. Он отметил, что успешные кибератаки, проведенные Исламской Республикой перед операцией, позволили подавляющему большинству выпущенных ракет достичь своих целей. Как выразился иранский генерал, американцы и израильтяне были крайне удивлены атакой, которая поразила, среди прочего, ангар с истребителями F-35 и военную базу на оккупированных территориях. Джаббари при этом подчеркнул, что даже зарубежные СМИ признали, что операция подорвала миф о непроницаемости израильской системы противоракетной обороны «Железный купол», назвав её «железным решетом».