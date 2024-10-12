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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анатолий Бышовец: «У «Локо» все шансы бороться с «Зенитом» за чемпионство. «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» тоже будут, «Динамо» не хватает стабильности»

Анатолий Бышовец: «У «Локо» все шансы бороться с «Зенитом» за чемпионство. «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» тоже будут, «Динамо» не хватает стабильности»

«У «Локомотива» есть все шансы бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ. Почему нет? Также за победу в национальном первенстве будут бороться «Краснодар», ЦСКА и «Спартак».

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