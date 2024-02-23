ЯНАО и Росгидромет договорились о сотрудничестве

На Ямале планируется увеличить количество точек метеонаблюдения. Об этом шла речь на встрече губернатора округа Дмитрия Артюхова с руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым, сообщил telegram-канал «ЯМАЛ.
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