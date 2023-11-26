Жалеет, что развелся с Бузовой: в семье Тарасова большие проблемы

Бывший футболист больше не может обеспечивать жену и детей. Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова Социальные сетиСлухи о том, что в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко есть финансовые проблемы, давно ходят в Сети.