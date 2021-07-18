Менеджер певицы МакSим: Врачи не дают никаких гарантий

Врачи, которые занимаются лечением певицы МакSим, «не дают прогнозов и никаких гарантий», заявила генеральный менеджер исполнительницы Маргарита Соколова телеканалу «360».
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