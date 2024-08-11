Экс-премьер Молдавии Кику: Санду держится у власти за счет событий на Украине

Бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику заявил в эфире Exclusiv TV, что президент Молдавии Майя Санду остается у власти за счет событий на Украине и поддержки Запада.
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