БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мали: борьба с террористами и война за ресурсы. Этнические группировки и МТО

Мали: борьба с террористами и война за ресурсы. Этнические группировки и МТО

Продолжаю обзор текущей политической обстановки в Мали в зоне Сахель (территория южнее Сахары, Западная Африка).

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