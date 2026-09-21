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Регионы России

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Президент Путин посмертно наградил орденом Мужества помощника машиниста Иванa Шведова

Президент Путин посмертно наградил орденом Мужества помощника машиниста Иванa Шведова

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Ивана Сергеевича Шведова, занимавшего должность помощника машиниста тепловоза.

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