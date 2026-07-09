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Акинфеев ответил, кто выиграет чемпионат мира по футболу

Акинфеев ответил, кто выиграет чемпионат мира по футболу

Бывший вратарь сборной России, капитан ЦСКА Игорь Акинфеев спрогнозировал, что чемпионат мира по футболу 2026 года выиграет сборная Аргентины.

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