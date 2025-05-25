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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чет Холмгрен: «Тимбервулвс» делали, что хотели. Мы их не останавливали»

«Все просто. Куда бы они ни хотели пойти – они там и оказывались. «Вулвс» делали, что хотели. Мы их не останавливали», – сказал Холмгрен.

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