Израиль атаковал более 400 целей в Газе за сутки

REUTERS/Ronen Zvulun Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки после возобновления боевых действий в Газе нанесла удары по 400 целям в палестинском анклаве, сообщила армейская пресс-служба в субботу, 2 декабря.
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