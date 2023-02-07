Почему США не смогли сбить китайский зонд сразу и чем кончится скандал: Даны главные ответы

Зонд был недосягаем для истребителей США, пока не снизился до высоты в 18-19 км. Чем занимался китайский шар? Американцы со своей привычкой бросать обвинения без доказательств сразу стали трубить, что китайский зонд - это воздушный шпион Пекина.