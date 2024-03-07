Генерал Зарудницкий: конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну

Как написал в своей статье начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий, не исключено, что конфликт на Украине перерастет в крупномасштабную войну в Европе, поскольку Запад ставит своей целью нанести стратегическое поражение России и попытается втянуть ее в новые военные конфликты.