Генерал Зарудницкий: конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну

Как написал в своей статье начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий, не исключено, что конфликт на Украине перерастет в крупномасштабную войну в Европе, поскольку Запад ставит своей целью нанести стратегическое поражение России и попытается втянуть ее в новые военные конфликты.
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