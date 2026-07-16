Шумные компании и драки ушли из дворов в трех районах столицы

Жители дома на улице Поречной почти полтора года безуспешно пытались решить проблему: лавки, установленные в неосвещенном месте рядом с круглосуточным магазином, привлекали во двор шумные компании, лиц без определенного места жительства, подростков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии