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МОСИНФОРМ

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Шумные компании и драки ушли из дворов в трех районах столицы

Шумные компании и драки ушли из дворов в трех районах столицы

Жители дома на улице Поречной почти полтора года безуспешно пытались решить проблему: лавки, установленные в неосвещенном месте рядом с круглосуточным магазином, привлекали во двор шумные компании, лиц без определенного места жительства, подростков.

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