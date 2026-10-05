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Гражданку КНР задержали в США по подозрению в слежке за сыном главы Тайваня

Гражданку КНР задержали в США по подозрению в слежке за сыном главы Тайваня

www.globallookpress.com/Belkin Alexey/news.ru В аэропорту Лос-Анджелеса была задержана гражданка КНР, которую подозревают в нелегальной работе на китайские власти в качестве иностранного агента.

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