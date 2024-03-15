Врач Эдигер: прием гормонов никогда не обходится без последствий

Прием гормональных препаратов чреват многими негативными последствиями для здоровья человека, так как вызывает значительное нарушение систем и балансов в организме, считает специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер.
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