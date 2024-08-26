В Британии назвали операцию ВСУ в Курской области попыткой Сырского спасти карьеру

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является попыткой главнокомандующего Александра Сырского спасти свою карьеру после того, как весной он столкнулся с призывами к отставке на фоне провального отступления украинской армии под Харьковом, пишет британская газета The Telegraph.
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