В Британии назвали операцию ВСУ в Курской области попыткой Сырского спасти карьеру

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является попыткой главнокомандующего Александра Сырского спасти свою карьеру после того, как весной он столкнулся с призывами к отставке на фоне провального отступления украинской армии под Харьковом, пишет британская газета The Telegraph.