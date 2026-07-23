Майданчик в Киеве скачет: Фёдоров не поделился откатами с Зеленским Владимир Олейник: Зачем спонсорам думать об украинской армии? Они серьёзным делом занимаются, делят деньги Михаил Зубов Фото: Viacheslav Madiievskyi / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Владимир Олейник В Киеве уже ровно неделю продолжается «картонный майдан».
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