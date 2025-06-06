Мэрайя Кэри анонсировала новый альбом после семилетнего перерыва

В социальных сетях Мэрайя Кэри подогрела интерес поклонников, опубликовав тизер грядущего релиза. Короткий видеоролик с фрагментом новой песни мгновенно привлёк внимание: за первые сутки он набрал более 2 миллионов просмотров.
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