Мэрайя Кэри анонсировала новый альбом после семилетнего перерыва

В социальных сетях Мэрайя Кэри подогрела интерес поклонников, опубликовав тизер грядущего релиза. Короткий видеоролик с фрагментом новой песни мгновенно привлёк внимание: за первые сутки он набрал более 2 миллионов просмотров.