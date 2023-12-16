В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по информации о необеспечении водоснабжением фельдшерского пункта в Астраханской области

В социальных медиа сообщается о проблеме фельдшерско-акушерского пункта в Астраханской области, работники которого вынуждены самостоятельно доставлять воду для рабочих целей по причине отсутствия водоснабжения учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии