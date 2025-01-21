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Российская полиция накрыла ресторан с подставными девушками из высшего общества

Российская полиция накрыла ресторан с подставными девушками из высшего общества

В Санкт-Петербурге полиция накрыла нелегальный бизнес иностранного студента, открывшего ресторан с подставными девушками из высшего общества, которые обманывали состоятельных клиентов, заставляя их оплачивать завышенные счета.

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