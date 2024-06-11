Энергокризис в Германии и «честная» конкуренция с США

Вот и прозвенел для Германии не просто некий звоночек о вступлении в эру своих собственных «девяностых», а самый настоящий набат! Там начали рассказывать те самые сказочки, под которые Россию грабили не только все 90-ые, но и почти все «нулевые», и лишь где-то с 10-ых годов удалось хоть немного установить политику адекватного протекционизма.