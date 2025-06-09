В Тосненском районе ребенок выпал из окна четвертого этажа

Малыш оперся на москитную сетку Следственный отдел по городу Тосно СУ СК России России по Ленинградской области проводит доследственную проверку в связи с травмированием двухлетнего ребенка, который выпал из окна в городе Тельмана Тосненского района.
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