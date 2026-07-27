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Руководитель программы стейблкоинов Stripe Коннор Фицджеральд уходит в отставку

Руководитель программы стейблкоинов Stripe Коннор Фицджеральд уходит в отставку

Руководитель отдела стейблкоин-партнерств Stripe Коннор Фицджеральд ушел в отставку после того, как помог построить глобальную программу стейблкоин-карт компании от запуска до эксплуатации на более чем 100 рынках.

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