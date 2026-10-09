Чукотка и Магадан обошли Москву по средним зарплатам

Июльская статистика от Росстата, которую проанализировало РИА Новости, выявила слудующую картину: в 22 субъектах Федерации средний заработок работников организаций перевалил за 100 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Не тяну одеяло н...
- Бессильная истери...
- Бессильная истери...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым