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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Главу FIA оправдали по делу о вмешательстве в результаты этапа «Формулы‑1»

Комитет по этике Международной автомобильной федерации (FIA) снял с президента организации Мохаммеда бен Сулайема обвинения в попытке повлиять на результаты прошлогоднего Гран-При Саудовской Аравии и препятствовании сертификации гонки «Формулы‑1» в Лас-Вегасе.

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