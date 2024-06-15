Игнатьев считает, что Швейцария Якина не оставит яркий след на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что Швейцария под руководством экс-наставника «Спартака» Мурата Якина не сможет выступить зрелищно на чемпионате Европы по футболу в Германии.
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